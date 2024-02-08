Электронные паспорта будут у спортсменов в России, разряды и звания будут присваиваться "в цифре", а на сдачу ГТО можно будет записаться на Госуслугах. Также запись детей в спортивные школы и секции будет вестись через интернет.
Всё это предусматривает документ "Стратегическое направление в области цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года", опубликованный сегодня на сайте Правительства РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал необходимое распоряжение.
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