Электронные паспорта будут у спортсменов в России, разряды и звания будут присваиваться "в цифре", а на сдачу ГТО можно будет записаться на Госуслугах. Также запись детей в спортивные школы и секции будет вестись через интернет.



Всё это предусматривает документ "Стратегическое направление в области цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года", опубликованный сегодня на сайте Правительства РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал необходимое распоряжение.