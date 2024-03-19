Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил релиз с призывом к спортсменам и руководствам стран мира не ехать в Россию на Игры Дружбы. Это событие запланировано на вторую половине сентября 2024 года и должно пройти в Москве и Екатеринбурге.

Бывший министр спорта Павел Колобков уже высказался на такое действие МОК: "Игры дружбы — это открытые соревнования, на которые приглашаются все спортсмены и страны. Без всяких ограничений в отличие от (соревнований) МОК".

"Олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по политизации спорта, в частности, организацию политизированных спортивных мероприятий российским правительством. МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта" — говорится в заявлении МОК.



Ранее стало известно, что спортсмены Российские будут приглашены только в нейтральном статусе и только на некомандные соревнования на летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Подобные действия международных чиновников от спорта подрывают престиж мирового спорта, заявил Президент России Владимир Путин.