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Ученые обнаружили причину расщепления позвоночника
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:10

Ученые обнаружили причину расщепления позвоночника

Ученые выявили, что причиной расщепления позвоночника может быть потеря гена CRKL. Это состояние увеличивает риск развития врожденного дефекта позвоночника, при котором спинной мозг выпячивается из-за недоразвития позвонков.

Исследование показало, что синдром 22q11.2, связанный с потерей определенного участка хромосомы, увеличивает риск расщепления в десять раз. Ген CRKL, аналог которого присутствует и у мышей, связан с развитием этого дефекта. Однако прием фолиевой кислоты снижает риск у мышей, что подчеркивает важность добавок с фолиевой кислотой для беременных женщин и тех, кто планирует зачатие, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Hellerhoff (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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