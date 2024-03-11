Исследователи выделили специи, которые помогают контролировать уровень сахара в крови

Ученые из университета Сарагосы в Испании провели исследование о влиянии специй на уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.
Специалисты проанализировали 77 исследований и 45 мета-анализов с участием 3050 человек. Выяснилось, что черный тмин, корица, имбирь, куркумин и шафран способны снижать уровень глюкозы в крови.
Куркумин демонстрировал особую эффективность, а имбирь также способен снижать уровень инсулина. Ученые отметили, что эффективность данных специй проявляется при комбинированном лечении, включающем здоровое питание и физическую активность, сообщает Газета.Ру.
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