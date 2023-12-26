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FT сообщает о дефиците иранского шафрана из-за падения урожая
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:50

FT сообщает о дефиците иранского шафрана из-за падения урожая

Изменение погоды и дефицит воды в Иране привели к сокращению урожая шафрана в области Хорасан. В этом году цена на пряность выросла до $1400 за килограмм внутри страны и до $1800 за границей.

Производители отмечают сбой в урожайности из-за неблагоприятных климатических условий. Высокие цены также влияют на внутренний рынок, где снижается покупательская способность из-за инфляции и санкций. Экспорт также страдает, включая поставки в Китай, арабские страны, Испанию и Италию. Санкции приводят к незаконной торговле шафраном.

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