Госдума рассматривает меры по снижению аварийности с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Предложено ограничить скорость электросамокатов до 60 км/ч на уровне производства и обеспечить их звуковыми сигналами для повышения безопасности пешеходов.
Первый зампредседателя Комитета Госдумы Татьяна Буцкая отметила, что существующие меры, такие как установка номеров на самокаты и введение правил дорожного движения для них важны, но недостаточны без ограничения скорости и улучшения их слышимости, сообщает За Рулем.
Фото: ru.wikipedia.org/Ubahnverleih (CC0)
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