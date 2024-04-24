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В Госдуме рассматривают возможность ограничения скорости электросамокатов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:30

В Госдуме рассматривают возможность ограничения скорости электросамокатов

Госдума рассматривает меры по снижению аварийности с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Предложено ограничить скорость электросамокатов до 60 км/ч на уровне производства и обеспечить их звуковыми сигналами для повышения безопасности пешеходов.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы Татьяна Буцкая отметила, что существующие меры, такие как установка номеров на самокаты и введение правил дорожного движения для них важны, но недостаточны без ограничения скорости и улучшения их слышимости, сообщает За Рулем.

Фото: ru.wikipedia.org/Ubahnverleih (CC0)

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