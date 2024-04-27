Испания отправила на Украину комплексы ракет Patriot, которые должны прибыть в течение четырех дней, как сообщили источники в стране. Партия будет ограниченной, поскольку каждая такая система стоит около 1 миллиона долларов. Также Испания поставила Украине в рамках помощи танки Leopard и бронемашины, как передает РИА "Новости".

"Министр объявила о поставке зенитных ракет-перехватчиков большой дальности Patriot, которые прибудут на базу материально-технического снабжения в течение четырех дней", — заявило Министерство обороны страны. Испания приняла это решение под давлением НАТО и Евросоюза.

Недавно появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины отвели от линии фронта танки Leopard, потому что они становятся легкой мишенью для российских боевых ударных дронов.

Фото: LCpl. Andrew Williams (USMC)/commons.wikimedia.org