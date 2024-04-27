Испания отправила на Украину комплексы ракет Patriot, которые должны прибыть в течение четырех дней, как сообщили источники в стране. Партия будет ограниченной, поскольку каждая такая система стоит около 1 миллиона долларов. Также Испания поставила Украине в рамках помощи танки Leopard и бронемашины, как передает РИА "Новости".
"Министр объявила о поставке зенитных ракет-перехватчиков большой дальности Patriot, которые прибудут на базу материально-технического снабжения в течение четырех дней", — заявило Министерство обороны страны. Испания приняла это решение под давлением НАТО и Евросоюза.
Недавно появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины отвели от линии фронта танки Leopard, потому что они становятся легкой мишенью для российских боевых ударных дронов.
Фото: LCpl. Andrew Williams (USMC)/commons.wikimedia.org
Минобороны Армении недовольно участием своих военных в акциях протеста
Протесты зафиксировали военных на акции в Киранце Тавушской области. Военное ведомство Еревана обещает "дать правовую оценку" этому факту.
Маск спросил, как по теории помощника Байдена выглядит победа Украины
Бизнесмен заинтересовался этим вопросом после выступления советника президента.
Врач Мясников: из рациона необходимо убрать хлеб и майонез
По его словам, никакой пользы организму эти продукты не несут.
Спасавшему людей в "Крокусе" мальчику организуют встречу в Кремле
Мать мальчика подтвердила, что с ней связались из администрации президента и интересовались, не хотят ли они встретиться с главой государства.