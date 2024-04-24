Количество спам-звонков после того, как президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки, рекламу кредитов и микрозаймов без указания их полной стоимости, не снизилось. Об этом NewsInfo.Ru заявил программист и преподаватель московской школы программистов Евгений Ситнов.

"Многие могли заметить, что после введения закона, количество звонков не уменьшилось. Всё это связано с тем, что жаловаться на спам-звонки необходимо самому потерпевшему. То есть необходимо написать заявления, предоставить доказательства, то есть записи звонков, истории звонков в телефонной книге. Многие просто с этим не захотят связываться", — рассказал он.

В этой связи Ситнов призвал добавлять номера спамщиков в "чёрный список" и подключать службы блокировок нежелательных звонков.

Закон о спам-звонках подписан Путиным 6 апреля. За такие звонки грозит штраф до одного миллиона рублей.

Фото: официальный портал мэра и Москвы (Creative Commons Attribution 4.0 International license).