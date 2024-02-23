В ходе археологических раскопок в Испании была обнаружена бронзовая рука с редкой письменностью

Бронзовая рука с редкой васконской письменностью датируется первым веком до нашей эры. Этот уникальный артефакт размером 14 на 15 сантиметров содержит надпись на древнем васконском языке, представляющем старейшую языковую семью на Пиренейском полуострове.

Исследование, проведенное Научным обществом Аранзади, показало, что текст на руке относится к васконскому языку и является первым примером васконской эпиграфики. Это вызвало интерес в археологическом и лингвистическом сообществах, так как баскский язык является последним из древних языков Западной Европы, который сохранился до современности.

Рука, найденная в месте древнего поселения, вероятно, имела ритуальное значение, возможно, связанное с обычаями древних иберийцев. Слово на руке, переведенное как "удача", является почти идеальным соответствием современному баскскому слову, что подчеркивает уникальность этого артефакта и его важность для понимания древней культуры региона, сообщает Planet Today.