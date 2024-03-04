Сегодня, примерно в 7 утра по мск. компания SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Аппарат доставит пилотов миссии "Экипаж-8", в том числе российского космонавта Александра Гребенкина. В состав экипажа также входят астронавты НАСА Майкл Бэрратт, Мэтью Доминик и Джанет Эппс. Запуск транслировался на сайте НАСА.

Ракета-носитель Falcon-9 и космический корабль были запущены с космодрома им. Джона Кеннеди во Флориде. Ожидается, что Crew Dragon состыкуется с орбитальной станцией завтра, 5 марта.

Гребенкин — это уже четвертый россиянин, совершивший полет на Международную космическую станцию ​​на борту космического корабля Crew Dragon. Его отправка осуществлялась в рамках программы перекрестных полетов между Российской Федерацией и США.



В октябре 2022 года россиянка Анна Кикина прибыла на Международную космическую станцию ​​в составе миссии "Экипаж-5", в марте и августе 2023 года космонавт Андрей участвовал в миссиях "Экипаж-6" и "Экипаж-7" · Андрей Федяев и Константин Борисов были доставлены на орбитальную станцию ​​соответственно.





