Астрономы представили самую обширную 3D-карту космоса, созданную с помощью спектроскопа DESI, в рамках поиска тёмной энергии. Карта включает информацию о 5,7 миллионах галактик и квазаров, позволяя заглянуть на 11 миллиардов световых лет вглубь космоса. Цель проекта — обнаружить свидетельства существования тёмной энергии, которая ускоряет расширение Вселенной.
Новые данные, полученные с помощью DESI, вызывают сомнения в установившихся представлениях о космосе. Они указывают на то, что ближайшие к Земле галактики движутся от нас не так быстро, как ожидалось, что противоречит идеи о том, что тёмная энергия является постоянной величиной. Это может привести к пересмотру сценария будущего Вселенной, который ранее предполагал её холодное, тёмное и скучное состояние, лишённое всего.
Все это указывает на необходимость дальнейших исследований и анализа новых данных, которые могут привести к новым открытиям и изменению нашего понимания космоса и его эволюции, сообщает 4pda.
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