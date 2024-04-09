Частные компании в настоящее время все чаще вовлекаются в космическую исследовательскую деятельность, однако правовые аспекты испытывают затруднения в удержании темпа с этими разработками. Недавняя миссия Перегрин-1, проведенная НАСА, которая доставила на Луну человеческие останки и образцы ДНК, вызвала общественный резонанс, особенно среди народа навахо, выделив культурные и правовые проблемы. Подобные случаи частных компаний, которые отправляют останки в космос, имели место ранее, что указывает на тенденцию, требующую регулирования.

Присутствие объектов, созданных человеком, и биологических веществ в космосе создает сложные вызовы для международного права, особенно в отношении загрязнения и защиты небесных тел. Хотя существующие договоры, такие как Внешнекосмический договор 1967 года, предоставляют основу, они требуют уточнения для решения современных проблем. Усилия, такие как Политика защиты планетария (PPP) Коспар, предлагают руководящие принципы, но им не хватает принудительности.

Космические происшествия, подобные инциденту с "Берешитом" в 2019 году, где предположительно были разбросаны человеческая ДНК и тысячи крошечных беспозвоночных животных на Луне, подчеркивают недостаточность существующих правовых рамок в предотвращении несанкционированных действий. Пробелы в космическом законодательстве необходимо немедленно устранить, особенно с учетом роста частных предприятий, таких как космический туризм.

Для снижения рисков и защиты космической среды нации должны усилить национальное законодательство в соответствии с международным космическим правом. Экологические меры защиты, включая оценки воздействия, должны быть обязательными для всех космических операций. Односторонние действия, такие как передача биологического материала в космос без должного разрешения, должны быть запрещены для предотвращения возможного вреда космической среде и поиску внеземной жизни.

Усиление и приведение в действие PPP Коспар на национальном уровне, совместно с международным сотрудничеством, является ключевым для обеспечения устойчивого развития космической деятельности в интересах всего человечества.