Станция "Юнона" в последний раз пролетела близко к поверхности Ио

Автоматическая межпланетная станция "Юнона" завершила серию двух близких пролетов мимо спутника Юпитера Ио 3 февраля 2024 года, приблизившись на расстояние 1500 километров от его поверхности. Этот пролет стал самым близким с момента миссии зонда "Галилео" 22 года назад. В ходе этого пролета были получены детальные снимки горных вершин, кальдер вулканов и трещин, а также пятен потоков серной лавы.
Все последующие пролеты "Юноны" мимо Ио будут проводиться на большем расстоянии с целью изучения динамики вулканизма, его природы на спутнике и подтверждения гипотезы о глобальном океане магмы под поверхностью Ио. На данный момент Ио является самым вулканически активным телом в Солнечной системе, с более чем четыреста активными вулканами, сообщает N+1.
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