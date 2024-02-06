Индия запланировала отправление в космос человекоподобного робота

Индия в III квартале 2024 года запланировала отправить в космос человекоподобного робота под названием Vyommitra, который будет проверять работу систем жизнеобеспечения космического корабля "Гаганьян". Робот имеет образ женщины, знает несколько языков и спроектирован для имитации человеческих функций в космосе, а также взаимодействия с системами корабля. Он будет осуществлять контроль параметров орбитального модуля, управление панелями корабля и отвечать на вопросы центра управления полетом. Это значительный шаг перед запуском первого национального космического экипажа.
Решение отправить в космос антропоморфного робота вместо животного для проверки системы жизнеобеспечения было принято ввиду отказа от причинения вреда животным, что соответствует идеологии индуизма. Сначала планировалось, что в составе экипажа будет женщина, но на данный момент только мужчины были отобраны в качестве членов первой индийской пилотируемой космической миссии. Эти летчики ВВС прошли подготовку в России. Возможно, для создания сбалансированного представления индийского космического экипажа, решено было придать человекообразному роботу женские черты, сообщает ТАСС.
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