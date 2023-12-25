Росатом: провода компании повысят надежность космических аппаратов

Уникальные медь-ниобиевые проводники, разработанные компанией "Русатом МеталлТех" — интегратором в области металлургии топливного дивизиона госкорпорации "Росатом", привели к существенному снижению массы антенн космических аппаратов на 15% и уменьшению их стоимости вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе компании, подчеркивая, что применение этих проводников также повышает надежность космических аппаратов.

"Русатом МеталлТех" стал первым и единственным в мире производителем проводников из медь-ниобиевого сплава с улучшенными характеристиками, обладающими высокой прочностью и электропроводностью. В 2023 году компания поставила промышленную партию медь-ниобиевого провода диаметром 30 мкм для замены традиционных вольфрамовых проволок в производстве антенн космических аппаратов, что позволило увеличить срок службы изделий, снизив их вес и стоимость, сообщает ТАСС.

ООО "Русатом МеталлТех" также поставило опытную партию провода на основе медь-ниобиевого сплава диаметром 0,05 мм с никелированием для изготовления сетеполотен спутников. В случае успешных испытаний этот провод будет внедрен в штатные изделия, заменив существующие аналоги из стали.

Компания отметила успешные результаты испытаний уникальных термостойких проводов с жилой из медь-ниобия. Эти провода, являющиеся единственными в России, сохраняют работоспособность при воздействии открытого огня при температуре 1150 градусов по Цельсию в течение пяти минут, что позволяет использовать их при изготовлении блоков управления двигателями космических аппаратов.