Совет Российской Федерации составил обращение, которое уже приняли на заседании. В документе сенаторы указали, что дальнейшие поставки оружия Киеву делают поддерживающие государства виноватыми в продолжении конфликта.

- Совет Федерации Федерального собрания РФ выражает решительный протест против продолжающихся поставок государствами коллективного Запада киевскому режиму оружия, говорится в документе.

Сенаторы также подчеркивают, что поставки боеприпасов и военной техники только стимулируют убийства мирных граждан и разрушение российской инфраструктуры.