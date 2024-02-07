Совет Российской Федерации составил обращение, которое уже приняли на заседании. В документе сенаторы указали, что дальнейшие поставки оружия Киеву делают поддерживающие государства виноватыми в продолжении конфликта.
- Совет Федерации Федерального собрания РФ выражает решительный протест против продолжающихся поставок государствами коллективного Запада киевскому режиму оружия, говорится в документе.
Сенаторы также подчеркивают, что поставки боеприпасов и военной техники только стимулируют убийства мирных граждан и разрушение российской инфраструктуры.
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