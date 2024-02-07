Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.02.2024 : 90,6842
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.02.2024 : 97,444
Кремль возложил ответственность за гибель мирных жителей на Запад
  1. Главная
  2. Страна
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:19

Кремль возложил ответственность за гибель мирных жителей на Запад

Совет Российской Федерации составил обращение, которое уже приняли на заседании. В документе сенаторы указали, что дальнейшие поставки оружия Киеву делают поддерживающие государства виноватыми в продолжении конфликта.

- Совет Федерации Федерального собрания РФ выражает решительный протест против продолжающихся поставок государствами коллективного Запада киевскому режиму оружия, говорится в документе.

Сенаторы также подчеркивают, что поставки боеприпасов и военной техники только стимулируют убийства мирных граждан и разрушение российской инфраструктуры.

Мир

Касатки во льдах Японии вероятно спаслись сами

Касатки во льдах Японии вероятно спаслись сами

Дюжина касаток с детенышами попала в ледяную полынью в японских водах и стала в центре внимания СМИ всего мира.

Читать полностью
Конгрессмены США оказались против помощи Израилю без Украины

Конгрессмены США оказались против помощи Израилю без Украины

Законопроект о помощи Израилю без средств для Киева не нашел поддержки в палате представителей США.

Читать полностью

Общество

Врач Соломатина предупредила об опасностях бесконтрольного приема обезболивающих препаратов

Врач Соломатина предупредила об опасностях бесконтрольного приема обезболивающих препаратов

Врач-терапевт Елена Соломатина подчеркнула, что постоянное употребление таких средств может привести к развитию лекарственно-зависимого типа боли, что представляет серьезную угрозу для здоровья.

Читать полностью
Врачи сообщили, как можно проверить свое здоровье на лестнице

Врачи сообщили, как можно проверить свое здоровье на лестнице

Согласно объяснению врачей, некоторые заболевания, такие как травма мениска или сердечная недостаточность, могут быть диагностированы с помощью этого "лестничного" теста.

Читать полностью

Новости