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Эксперт Бобылёв: вывозить кораллы как сувенирную продукцию запрещено
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:29

Эксперт Бобылёв: вывозить кораллы как сувенирную продукцию запрещено

Эксперт по туризму Роман Бобылёв объяснил, почему жителя Новосибирска задержали на таможне в России с 19 кораллами из Таиланда. Международные соглашения запрещают вывоз и ввоз кораллов из-за их статуса исчезающего вида дикой фауны.

Привезенные кораллы, предположительно для коммерческих целей, не могут рассматриваться как сувенирная продукция, их вывоз может причинить непоправимый ущерб природе. Борьба с незаконным ввозом биоресурсов и экзотических животных необходима для сохранения флоры и фауны различных стран, сообщает Правда.Ру.

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