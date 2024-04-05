Эксперт по туризму Роман Бобылёв объяснил, почему жителя Новосибирска задержали на таможне в России с 19 кораллами из Таиланда. Международные соглашения запрещают вывоз и ввоз кораллов из-за их статуса исчезающего вида дикой фауны.

Привезенные кораллы, предположительно для коммерческих целей, не могут рассматриваться как сувенирная продукция, их вывоз может причинить непоправимый ущерб природе. Борьба с незаконным ввозом биоресурсов и экзотических животных необходима для сохранения флоры и фауны различных стран, сообщает Правда.Ру.