Врач Мясников высказался о гастрите и язве

В программе "О самом главном" врач Александр Мясников развеял мифы о гастрите и язве желудка. Гастрит и язва вызываются хронической инфекцией, бактерией Helicobacter pylori, и не зависят от питания.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) могут вызвать гастрит и язву, особенно у пожилых людей с инфекцией. Антибиотики, наоборот, лечат бактерию. Гастрит не передается, но бактерия — да.

Тщательное пережевывание пищи не предотвращает гастрит. Утренняя тошнота, неприятный запах изо рта и налет на языке могут быть признаками, но не всегда указывают на гастрит, сообщает Аргументы И Факты.