Врач Павлова заявила об отсутствии реальных целебных свойств в костном бульоне

Врач Зухра Павлова заявила об отсутствии реальных целебных свойств в костном бульоне, который набирает популярность среди людей, стремящихся поддерживать молодость и костную прочность.

По мнению врача, коллаген, поступающий с бульоном, не направляется прямо в кожу, суставы или мышцы, а разлагается в желудке на аминокислоты. Она подчеркнула отсутствие "эликсирных свойств" в этом продукте, отметив, что его употребление может даже навредить здоровью, особенно людям с мочекаменной болезнью, подагрой, гипертонией и проблемами с сосудами.

Павлова предупредила о высоком содержании жира в бульоне из-за варки трубчатых костей, содержащих костный мозг. Таким образом, врач призывает критически относиться к популярным убеждениям о пользе костного бульона, подчеркивая риски для здоровья при его постоянном употреблении, сообщает МедиаПоток.