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Украинский солдат подорвался на американской гранате в собственной квартире
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 19:37

Украинский солдат подорвался на американской гранате в собственной квартире

Солдат нацгвардии Украины погиб вследствие подрыва на американской гранате M-67.

Тело умершего обнаружили в одном из жилых домов города Ирпень, Киевская область. Подорвавшийся лежал в арендованной квартире. Соседи услышали звук взрыва и позвонили в полицию.

Оказалось, что военный подорвался на гранате американского производства. В квартире солдата было обнаружено 4 гранаты, 2 дымовые шашки и более 800 патронов разнообразных калибров.

Против погибшего возбужденно уголовное дело по статье «неаккуратное обращение с боеприпасами" с отметкой "несчастный случай".

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