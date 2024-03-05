Украинский солдат подорвался на американской гранате в собственной квартире

Солдат нацгвардии Украины погиб вследствие подрыва на американской гранате M-67.
Тело умершего обнаружили в одном из жилых домов города Ирпень, Киевская область. Подорвавшийся лежал в арендованной квартире. Соседи услышали звук взрыва и позвонили в полицию.
Оказалось, что военный подорвался на гранате американского производства. В квартире солдата было обнаружено 4 гранаты, 2 дымовые шашки и более 800 патронов разнообразных калибров.
Против погибшего возбужденно уголовное дело по статье «неаккуратное обращение с боеприпасами" с отметкой "несчастный случай".
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