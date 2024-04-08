По всей территории США наступит солнечное затмение

Завтра в США произойдет солнечное затмение, которое увидит 32 миллиона человек в США. Во время затмения луна практически полностью перекроет собой солнце. Специалисты прогнозируют, что само затмение можно будет увидеть по всей Северной Америки: от Мексики до Канады.

Синоптики заявили, что погода будет благоприятной, но небольшая туманность, шторм, высокий уровень облачности могут помешать жителям некоторых регионов США насладиться солнечным затмением. Следующее подобное явление произойдет лишь через 20 лет. Оно охватит всю территорию Соединённых Штатов только в августе 2044 года.