По всей территории США наступит солнечное затмение

Завтра в США произойдет солнечное затмение, которое увидит 32 миллиона человек в США. Во время затмения луна практически полностью перекроет собой солнце. Специалисты прогнозируют, что само затмение можно будет увидеть по всей Северной Америки: от Мексики до Канады.
Синоптики заявили, что погода будет благоприятной, но небольшая туманность, шторм, высокий уровень облачности могут помешать жителям некоторых регионов США насладиться солнечным затмением. Следующее подобное явление произойдет лишь через 20 лет. Оно охватит всю территорию Соединённых Штатов только в августе 2044 года.
Во Франции вводятся штрафы за пропуск приема у врача
Франция планирует ввести штраф в пять евро для пациентов, которые пропускают врачебные приемы, заявил премьер-министр Габриэль Атталь.
Израильская армия нанесла массированный удар, в ходе которого погиб Али Ахмед Хассин
Израильская армия сделала прямое заявление, что они намерены перейти от оборонительных действий к наступлению, так как на северной границе с Ливаном происходят перестрелки с членами террористической группировки "Хезболла".
Ученые раскрыли пользу бактерии Clostridium butyricum для здоровья кишечника
Бактерия Clostridium butyricum, также известная как C. butyricum, выступает в качестве ключевого участника в поддержании оптимального здоровья, неустанно обитая в нашей кишечной экосистеме.
Ученые: пациенты с эпилепсией получают пользу от структурированных "планов действий при приступах"
В ходе 16-недельного исследования 204 взрослых пациентов с эпилепсией обнаружено, что 98% участников считают необходимым, чтобы все пациенты с этим неврологическим заболеванием имели план действий при приступах (SAP), независимо от характера приступа.