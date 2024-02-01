У россиян практически не осталось соли собственного производства

Ввоз соли из-за границы в Россию значительно вырос за 2023 год. Доля зарубежного продукта всего за 21 месяцев выросла с 31,1 до 33,6 процента, сообщает статистика Руспродсоюза.
Основной проблемой для поставок отечественной продукции стал ряд факторов: это и трудности с вагонами для отгрузки, и увеличение сроков доставки. Иностранные же поставщики пока трудностей с этим не испытывают.
При этом соль на прилавках магазина за последние несколько лет уверенно выросла в цене - на 64 процента. При этом магазины предпочитают выкладывать на прилавки именно зарубежную, а не отечественную продукцию.
Если разделить рекордный госдолг США, то на каждого американца придется сто тысяч долларов
Как Америка будет справляться с такими долгами – пока неизвестно.
МВФ превзошел в прогнозах даже российских оптимистов
Экономика России вырастет за год почти на 3% - таков прогноз для нашей страны на 2024 год даёт Международный валютный фонд. Хотя даже Банк России более осторожен в этом вопросе.
ФНС потребовала от ИКЕА почти 13 миллиардов рублей
Пока мотивы такого иска неизвестны, обстоятельства выясняются.
Жизнь в долг: Россияне получают все больше ссуд
С 2021 года число жителей России, у которых пять и более кредитов, неумолимо растет.