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У россиян практически не осталось соли собственного производства
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:07

У россиян практически не осталось соли собственного производства

Ввоз соли из-за границы в Россию значительно вырос за 2023 год. Доля зарубежного продукта всего за 21 месяцев выросла с 31,1 до 33,6 процента, сообщает статистика Руспродсоюза.

Основной проблемой для поставок отечественной продукции стал ряд факторов: это и трудности с вагонами для отгрузки, и увеличение сроков доставки. Иностранные же поставщики пока трудностей с этим не испытывают.

При этом соль на прилавках магазина за последние несколько лет уверенно выросла в цене - на 64 процента. При этом магазины предпочитают выкладывать на прилавки именно зарубежную, а не отечественную продукцию.

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