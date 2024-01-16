В Пензе создано уникальное устройство для надевания носков

Устройство, успешно запатентованное, представляет собой конструкцию из деревянной пластины размером 300×300×20 мм, алюминиевого провода длиной 90 см и девяти отрезков резинового шланга, каждый из которых диаметром 5 мм.

Протестированное более чем на 30 людях разного возраста и состояния здоровья, устройство оценили за его простоту, доступность и универсальность. Оно не только позволяет надевать носки, но и другие виды нательного белья, такие как подследники, гольфы и защитные бахилы.

Сама конструкция включает в себя деревянную пластину с отверстиями для каркаса из алюминиевого провода, на который установлены три противоскользящих стопора в виде резиновых колец. Этот механизм удерживает носок на устройстве, обеспечивая удобное и стабильное надевание. Кроме того, устройство поддерживает различные типы носков, включая плотные компрессионные, благодаря возможности регулировки положения стопоров.

Разработчики выделяют, что новое устройство будет полезным для людей с ограниченными физическими возможностями, беременных женщин, пожилых людей и тех, кто перенес операции. Важным преимуществом является доступность и возможность использования устройства в домашних условиях, что делает его более привлекательным в сравнении с дорогостоящими аналогами на рынке, сообщает ТАСС.