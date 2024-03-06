Сегодня президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию Азово-Черноморского кластера в Сочи. Совещание будет касаться развития туризма по всей стране.

В частности, в ходе совещания будет затронут вопрос строительства дороги от Сочи до трассы М-4. Ожидается, что новая дорога будет скоростной и позволит добраться до места назначения за полтора часа. Сейчас дорога до Сочи с федеральной трассы занимает несколько часов по горному серпантину узкой двухполосной дороги.