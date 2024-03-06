Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.03.2024 : 91,1604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.03.2024 : 98,9366
Новую скоростную дорогу от Джубга до Сочи обсудит сегодня Путин с Хуснуллиным
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:29

Новую скоростную дорогу от Джубга до Сочи обсудит сегодня Путин с Хуснуллиным

Сегодня президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию Азово-Черноморского кластера в Сочи. Совещание будет касаться развития туризма по всей стране.

В частности, в ходе совещания будет затронут вопрос строительства дороги от Сочи до трассы М-4. Ожидается, что новая дорога будет скоростной и позволит добраться до места назначения за полтора часа. Сейчас дорога до Сочи с федеральной трассы занимает несколько часов по горному серпантину узкой двухполосной дороги.

Мир

Захарова предупредила Финляндию о последствиях размещения у себя американского ядерного оружия

Захарова предупредила Финляндию о последствиях размещения у себя американского ядерного оружия

Безопасность желающих принять американское ядерное оружие стран северной Европы не укрепится, а пострадает.

Читать полностью
Масштабы работы российской разведки обеспокоили Запад

Масштабы работы российской разведки обеспокоили Запад

Западные спецслужбы считают, что российская разведывательная деятельность сейчас так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны.

Читать полностью

Общество

Украинские власти пытались сорвать выборы президента РФ в Херсонской области, а также засыпали угрозами местных избирателей

Украинские власти пытались сорвать выборы президента РФ в Херсонской области, а также засыпали угрозами местных избирателей

Киевский режим намеревался сорвать проведение выборов в Херсонской области. За время досрочного голосования избирателям приходили угрозы с помощью всевозможных средств связи: почтовые рассылки, телефонные звонки и др. Об этом сообщила председатель избирательного комитета Херсонской области Марина Захарова.

Читать полностью
Россиянам станет сложнее получить кредиты

Россиянам станет сложнее получить кредиты

Банки стали чаще отказывать в займах.

Читать полностью

Новости