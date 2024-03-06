Сегодня президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию Азово-Черноморского кластера в Сочи. Совещание будет касаться развития туризма по всей стране.
В частности, в ходе совещания будет затронут вопрос строительства дороги от Сочи до трассы М-4. Ожидается, что новая дорога будет скоростной и позволит добраться до места назначения за полтора часа. Сейчас дорога до Сочи с федеральной трассы занимает несколько часов по горному серпантину узкой двухполосной дороги.
Захарова предупредила Финляндию о последствиях размещения у себя американского ядерного оружия
Безопасность желающих принять американское ядерное оружие стран северной Европы не укрепится, а пострадает.
Масштабы работы российской разведки обеспокоили Запад
Западные спецслужбы считают, что российская разведывательная деятельность сейчас так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны.
Украинские власти пытались сорвать выборы президента РФ в Херсонской области, а также засыпали угрозами местных избирателей
Киевский режим намеревался сорвать проведение выборов в Херсонской области. За время досрочного голосования избирателям приходили угрозы с помощью всевозможных средств связи: почтовые рассылки, телефонные звонки и др. Об этом сообщила председатель избирательного комитета Херсонской области Марина Захарова.