Аэропорт Сочи просит Минтранс разрешить ему работать в режиме "открытого неба". Письмо об этом направил в транспортное ведомство Алексей Старостин, гендиректор компании "Аэродинамика", которая управляет этим аэропортом. Идея в том, чтобы иностранным авиакомпаниям было возможно использовать Сочинскую гавань для перелетов в третьи страны.

Однако Минтранс пока не спешит давать "зеленый свет". Интересы российских переводчиков могут быть ущемлены.

Снять ограничения — ограничения межправительственных соглашений — гендиректор компании "Аэродинамики" предлагает пока только на три года (с 2024 по 2027 год) и ввести так называемую пятую степень "свободы воздуха". Это позволит проще запускать новые иностранные направления, считает Старостин.