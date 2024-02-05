В Сочи десять пассажирских поездов задержаны и отменены пригородные электрички после того, как поздно вечером 4 февраля на перегоне Дагомыс — Лоо более 5 тыс. куб. м селевых масс заблокировали железнодорожное полотно, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

На участке Туапсе — Адлер Северо-Кавказской железной дороги приостановлено движение, чтобы восстановить контактную сеть и железнодорожное полотно. В ремонтно-восстановительных работах участвуют более сотни сотрудников РЖД. Между станциями временно курсируют автобусы.