В Сочи десять пассажирских поездов задержаны и отменены пригородные электрички после того, как поздно вечером 4 февраля на перегоне Дагомыс — Лоо более 5 тыс. куб. м селевых масс заблокировали железнодорожное полотно, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
На участке Туапсе — Адлер Северо-Кавказской железной дороги приостановлено движение, чтобы восстановить контактную сеть и железнодорожное полотно. В ремонтно-восстановительных работах участвуют более сотни сотрудников РЖД. Между станциями временно курсируют автобусы.
Итальянский нейрохирург Канаверо раскритиковал мозговой имплант Маска
Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо считает, что предложенная модель не только устарела, но и служит другим целям, несовпадающими с заявленными. Он указывает, что подобные технологии уже применяются, и считает проект Маска коммерческим трюком с фокусом на виртуальной реальности.
Ученые из Университета Западной Шотландии обнаружили, что свекольный сок полезен для полоскания рта
Исследование показало, что содержащийся в свекольном соке нитрат способен предотвращать рост вредных бактерий в полости рта. Этот эффект особенно важен для людей, подверженных заболеваниям десен из-за высокого уровня потребления сахара, таких как спортсмены.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.
Ученые из Белгорода создали новый способ лечения глаукомы у близоруких
Ученые из НИУ БелГУ разработали и запатентовали инновационный раствор для контактных линз, предназначенный для лечения глаукомы у пациентов с близорукостью. Этот препарат не только обладает длительным противоглаукомным и антиоксидантным действием, но также останавливает дегенерацию нервных клеток зрительного нерва.