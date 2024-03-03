В Сочи открылся Всемирный Фестиваль молодёжи. Это самое масштабное молодёжное событие в мире за последнее время. Оно пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на территории федерального образовательного комплекса "Сириус", по Указу Президента России Владимира Путина. На него приехали гости из 180-ти стран. Заявки же подавались от тысяч и тысяч участников, по словам организаторов.

Фестиваль примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Второго марта Президент России лично открыл грандиозное мероприятие по видеосвязи, отметив, что на церемонии открытия собрались представители "почти 300 разных народов", сообщает сайт Kremlin.









