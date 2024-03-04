Сегодня на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, президент Владимир Путин заявил, что у России больше союзников, чем противников. "Быть другом или врагом России — это одинаково почтенно. Наша страна не уступает никому в этом", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что угрозы, направленные против России, несут в себе реальные опасности, о которых должны помнить власти, сообщает РИА "Новости".

"Москва не просто регион, это сердце нашей страны. Здесь сосредоточены наука, образование и промышленность, и все это неразрывно связано с экономикой России", — пояснил Путин, обращая внимание на важность столицы на различных уровнях управления.

На пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" в конце февраля заявил Владимир Путин, что даже в странах, не дружественных России, имеется значительное количество сторонников. Согласно его высказыванию, Москва находит все больше союзников по всему миру, особенно в секторе традиционных ценностей.