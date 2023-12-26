Ксения Собчак извинилась за свой внешний вид на вечеринке Ивлеевой

Ксения Собчак извинилась за свой внешний вид на вечеринке Анастасии Ивлеевой, прошедшей 21 декабря, сообщает ТАСС.
Она подчеркнула, что не желала обидеть никого и признала неуместность демонстрации вечеринки "на весь мир". Собчак также выразила свое мнение о том, что подобные провокации требуют аккуратного выбора времени и не всегда оправданы, отметив, что это была неэпатажная ситуация, а скорее нелепая безвкусица.
В интернете мероприятие вызвало негодование, и депутат Госдумы Мария Бутина обратилась к правоохранительным органам с просьбой провести проверку и дать правовую оценку мероприятию. Роскомнадзор также начал удаление и блокировку материалов с "голой вечеринки" Ивлеевой.
Анастасия Ивлеева в видеообращении извинилась перед обществом и гостями вечеринки, обещая перевести вырученные средства в благотворительные организации.
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