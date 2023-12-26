Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.12.2023 : 91,7069
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.12.2023 : 101,1178
Ксения Собчак извинилась за свой внешний вид на вечеринке Ивлеевой
  1. Главная
  2. Общество
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 18:56

Ксения Собчак извинилась за свой внешний вид на вечеринке Ивлеевой

Ксения Собчак извинилась за свой внешний вид на вечеринке Анастасии Ивлеевой, прошедшей 21 декабря, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что не желала обидеть никого и признала неуместность демонстрации вечеринки "на весь мир". Собчак также выразила свое мнение о том, что подобные провокации требуют аккуратного выбора времени и не всегда оправданы, отметив, что это была неэпатажная ситуация, а скорее нелепая безвкусица.

В интернете мероприятие вызвало негодование, и депутат Госдумы Мария Бутина обратилась к правоохранительным органам с просьбой провести проверку и дать правовую оценку мероприятию. Роскомнадзор также начал удаление и блокировку материалов с "голой вечеринки" Ивлеевой.

Анастасия Ивлеева в видеообращении извинилась перед обществом и гостями вечеринки, обещая перевести вырученные средства в благотворительные организации.

Мир

В Индии банки получили угрозы о минировании с требованием отставки главы Минфина

В Индии банки получили угрозы о минировании с требованием отставки главы Минфина

Центральный банк Индии получил электронное письмо с угрозами, в котором утверждалось, что в его отделениях в Мумбаи и в офисах других банков будут установлены взрывные устройства.

Читать полностью
FT сообщает о дефиците иранского шафрана из-за падения урожая

FT сообщает о дефиците иранского шафрана из-за падения урожая

Изменение погоды и дефицит воды в Иране привели к сокращению урожая шафрана в области Хорасан. В этом году цена на пряность выросла до $1400 за килограмм внутри страны и до $1800 за границей.

Читать полностью

Общество

МВД РФ объявило в розыск командующего ВС ВСУ Олещука

МВД РФ объявило в розыск командующего ВС ВСУ Олещука

Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Николай Олещук объявлен в розыск Министерством внутренних дел России по уголовной статье.

Читать полностью
Врачи выделили препараты для лечения ОРВИ при первых симптомах

Врачи выделили препараты для лечения ОРВИ при первых симптомах

Многие привыкли игнорировать простуду и продолжают работать при первых признаках, несмотря на опасность. Осложнения могут включать в себя вирусную или бактериальную пневмонию, а также проблемы с ушами, носом, горлом и нервной системой.

Читать полностью

Новости