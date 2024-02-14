После выхода разоблачительных сюжетов на российском телевидении, Ксения Собчак заявила о намерении судиться с журналистами. В своем телеграмм канале НТВ попросила гражданку Собчак не забыть захватить с собой на суд результаты экспертизы о "наличии у нее чести и достоинства".
Ксению Собчак разозлили сюжет "Собчак. На личность" в программе "ЧП. Расследования"и фильм "Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак".
"Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей", — пишет оппозиционерка в ТГ канале "Кровавая барыня".
"Это прорыв в юриспруденции" (и смайлик с плачущим котиком) — такой комментарий появился на эту новость в ТГ-канале Марии Захаровой, представителя МИД РФ.
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