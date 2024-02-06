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В Москве ожидается циклон
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:03

В Москве ожидается циклон "Ольга"

Циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, среда будет характеризоваться значительным количеством осадков, достигающих четверти от месячной нормы. Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос", предупреждает о возрастании сугробов на базовой метеостанции ВДНХ на 7-10 сантиметров.

Ночью ожидается временное улучшение погоды, но днем снова наступит снегопад, сопровождаемый метелями и ухудшением видимости до 500 метров. Прогнозируется выпадение осадков до 9-12 миллиметров, что может привести к побитию рекорда осадков 1995 года.

Силу ветра прогнозируют от 5 до 15 метров в секунду, температура варьируется от минус 3 до минус 5 градусов Цельсия. Ожидается, что снегопад будет продолжаться до середины ночи четверга, сообщает РИА Новости.

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