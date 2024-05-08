Майский снегопад сначала поразил жителей Урала и Сибири, а теперь достиг и столицы. Метеорологи фиксируют необычно низкую температуру и прогнозируют, что на 9 мая ожидается самая холодная погода этого месяца за последние 25 лет.

Теплее станет ближе к середине мая.

Фото: commons.wikimedia.org/Stöhrfall (talk)