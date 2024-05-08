Майский снегопад сначала поразил жителей Урала и Сибири, а теперь достиг и столицы. Метеорологи фиксируют необычно низкую температуру и прогнозируют, что на 9 мая ожидается самая холодная погода этого месяца за последние 25 лет.
Теплее станет ближе к середине мая.
Выпущенные смарт-часы HUAWEI очень похожи на Apple Watch
Компания HUAWEI выпустила новые умные часы Watch Fit 3, напоминающие Apple Watch своим прямоугольным экраном и боковой заводной головкой. Часы оснащены 1,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480×408 пикселей и яркостью до 1500 нит.
Apple оставит в комплекте к iPad только кабель
Apple намерена поставлять новые iPad Pro и Air в Европу и Великобританию без адаптера питания, оставляя в комплекте только USB-C кабель. Это изменение не затрагивает США и многие другие страны.
Ученые: семь граммов оливкового масла в день снижают риск летального исхода деменции
Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что ежедневное употребление столовой ложки (около 7 граммов) оливкового масла снижает риск смертности от деменции на 28%. Это особенно полезно для женщин.
Дерматолог Константинова сообщила, что сухость губ может указывать на проблемы с ЖКТ и анемию
Постоянная сухость губ может свидетельствовать о различных заболеваниях, включая проблемы с желудочно-кишечным трактом, анемию, аллергию, вирус герпеса и другие патологии, по словам дерматолога Марии Константиновой.