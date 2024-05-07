Синоптик Александр Ильин из прогностического центра "Метео" сообщил, что в Москве в ближайшие дни сохранится влияние циклона. В период с 8 по 9 мая прогнозируются заморозки и снег с температурой от 0 до -5 °C, а днем будет экстремально холодно — лишь +2…+7 °C. В дополнение к осадкам ожидается северо-западный ветер с порывами до 20 м/с.

Потепление начнется 10 мая, когда температура повысится до +8…+13 °C, и осадки прекратятся, сообщает Вечерняя Москва.

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