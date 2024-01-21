Кардиолог Франклин: уборка снега может быть опасной для сердца

Директор отделения профилактической кардиологии и кардиореабилитации Университетской больницы имени Уильяма Бомонта в штате Мичиган, врач Барри Франклин, предупреждает, что уборка снега может стать причиной сердечных приступов. Он отмечает, что интенсивные движения при уборке снега оказывают сильное воздействие на сердечную мышцу, особенно из-за интенсивного использования рук. Врач сравнивает нагрузку на сердце во время уборки снега с результатами стресс-теста.
Франклин подчеркивает, что людям с сердечно-сосудистой недостаточностью, а также тем, кто перенес шунтирование или коронарную ангиопластику, следует избегать уборки снега, чтобы избежать серьезных последствий. Он также предупреждает о рисках для курильщиков, диабетиков, людей с ожирением и тех, кто ранее вел малоподвижный образ жизни. Кроме того, доктор отмечает, что холод оказывает негативное воздействие на здоровье человека, так как холодный воздух при низких температурах сужает сосуды, что мешает нормальному функционированию сердца, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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