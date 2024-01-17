Водитель катал ребенка на снегокате, привязанном к внедорожнику

Полицейские в Свердловской области задержали водителя, который, нарушая правила дорожного движения, перевозил ребенка на снегокате, прикрепленном к внедорожнику. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В настоящее время 59-летний житель явился в полицию для предоставления объяснений. Ранее его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД", — отмечается в заявлении.
Информация о нарушении была обнаружена в результате мониторинга интернета сотрудниками полиции. На видео ребенок, на санках, прикрепленных к автомобилю Range Rover, едва избежал попадания под колеса другого транспортного средства.
По имеющейся информации, инцидент произошел в поселке Бобровском Свердловской области. В ходе предварительного расследования уточняются все обстоятельства инцидента, и по его результатам будет принято процессуальное решение.
Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами
Соединенные Штаты не находятся в состоянии военного конфликта с хуситами, представителями движения "Ансар Аллах" в Йемене, и не стремятся расширять масштабы противостояния на Ближнем Востоке.
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности
Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».
Орешкин: нефтегазовый сектор не самая перспективная часть экономики
Резкого роста спроса на нефть в мире не следует ожидать, поскольку нефтегазовый сектор не является наиболее перспективной частью российской экономики.
Показ исторических барельефов с доходного дома усадьбы Салтыковых проведут в Москве
Барельефы XVIII-XIX веков с доходного дома усадьбы Салтыковых, расположенные на Никольской улице в Москве, на данный момент находятся под заботливым присмотром мастерских Российской академии художеств.