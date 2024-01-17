Водитель катал ребенка на снегокате, привязанном к внедорожнику

Полицейские в Свердловской области задержали водителя, который, нарушая правила дорожного движения, перевозил ребенка на снегокате, прикрепленном к внедорожнику. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время 59-летний житель явился в полицию для предоставления объяснений. Ранее его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД", — отмечается в заявлении.

Информация о нарушении была обнаружена в результате мониторинга интернета сотрудниками полиции. На видео ребенок, на санках, прикрепленных к автомобилю Range Rover, едва избежал попадания под колеса другого транспортного средства.

По имеющейся информации, инцидент произошел в поселке Бобровском Свердловской области. В ходе предварительного расследования уточняются все обстоятельства инцидента, и по его результатам будет принято процессуальное решение.