Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.01.2024 : 88,354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.01.2024 : 96,0531
Водитель катал ребенка на снегокате, привязанном к внедорожнику
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 20:58

Водитель катал ребенка на снегокате, привязанном к внедорожнику

Полицейские в Свердловской области задержали водителя, который, нарушая правила дорожного движения, перевозил ребенка на снегокате, прикрепленном к внедорожнику. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время 59-летний житель явился в полицию для предоставления объяснений. Ранее его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД", — отмечается в заявлении.

Информация о нарушении была обнаружена в результате мониторинга интернета сотрудниками полиции. На видео ребенок, на санках, прикрепленных к автомобилю Range Rover, едва избежал попадания под колеса другого транспортного средства.

По имеющейся информации, инцидент произошел в поселке Бобровском Свердловской области. В ходе предварительного расследования уточняются все обстоятельства инцидента, и по его результатам будет принято процессуальное решение.

Мир

Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами

Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами

Соединенные Штаты не находятся в состоянии военного конфликта с хуситами, представителями движения "Ансар Аллах" в Йемене, и не стремятся расширять масштабы противостояния на Ближнем Востоке.

Читать полностью
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности

Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности

Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».

Читать полностью

Общество

Орешкин: нефтегазовый сектор не самая перспективная часть экономики

Орешкин: нефтегазовый сектор не самая перспективная часть экономики

Резкого роста спроса на нефть в мире не следует ожидать, поскольку нефтегазовый сектор не является наиболее перспективной частью российской экономики.

Читать полностью
Показ исторических барельефов с доходного дома усадьбы Салтыковых проведут в Москве

Показ исторических барельефов с доходного дома усадьбы Салтыковых проведут в Москве

Барельефы XVIII-XIX веков с доходного дома усадьбы Салтыковых, расположенные на Никольской улице в Москве, на данный момент находятся под заботливым присмотром мастерских Российской академии художеств.

Читать полностью

Новости