На утро воскресенья в Москве побит предыдущий рекорд высоты снега. Сугроб в 67 см зафиксирована на метеостанции в районе ВДНХ, что в 1,7 раза больше нормы для этого дня. За минувшие сутки после снегопада сугробы подросли ещё на пять см. Но снег продолжает идти и синоптики ожидают еще несколько сантиметров прибавки.
"После обильных ночных снегопадов в Москве сугробы за последние за сутки подросли на 5 см. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к 9 утра составила 67 см, что в 1,7 раза выше нормы, на Балчуге — 61 см, в Тушино — 73 см", — сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец .
Норма города по месячным осадкам также превышена — на большинстве метеостанциях города почти на четверть.
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