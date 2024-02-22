Япония добавила пункты к списку товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В него входят микросхемы, рации, камеры, а также добавились станки и оборудование с ЧПУ. Информация об этом появилась сегодня на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, сообщают СМИ.

В частности, фрезерные и токарные станки из Страны восходящего солнца теперь запрещены к продаже в нашу страну. В итоге перечень вмещает 50 пунктов, с учетом того, что ранее решили запретить продавать в Россию страны "Большой семерки" в рамках санкций против нашей страны после начала СВО.