Петербургские власти продолжают попытки переложить ответственность за провалы городских программ. В частности, Смольный решил обвинить в проблемах мусорной реформы предпринимателя Евгения Пригожина. Однако слова самого бизнесмена опровергают данные чиновников и, напротив, указывают на то, что проекты предпринимателя могли бы улучшить ситуацию с избавлением от отходов.

Мусорная реформа стартовала в Петербурге 1 января 2022 года и стала неприятным новогодним "сюрпризом" для горожан. Мусор не вывозился по нескольку дней, потому что новая компания, "Невский экологический оператор", не справилась с объемами городских отходов.

Жители массово жаловались на проблему в соцсетях, а музыкант Сергей Шнуров посвятил ей остросоциальный клип "Пока так", где критиковал Смольный.

Согласно заявлению президента Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнары Борисовы, эксперты сообщали чиновникам о возможных проблемах с вывозом отходов еще до реформы.

"Эксперты, и сами перевозчики предупреждали Смольный и НЭО о высоком риске коллапса при переходе на новую систему. В частности, еще 21 декабря руководство "Автопарка № 6 "Спецтранс" уведомило город (письмо имеется в распоряжении редакции) в лице губернатора Александра Беглова, профильного вице-губернатора и соответствующих председателей комитетов, ответственных за коммунальный комплекс, о высоких рисках возникновения мусорного коллапса и возможном срыве графиков вывоза ТКО на конкретных территориях. В письме говорилось, что "мощности нового перевозчика не могут обеспечить нормальный вывоз отходов, закономерно возросший в новогодние праздники", — заявляла специалист.

Российский экологический оператор (РЭО), созданный правительством РФ в рамках нацпроекта "Экология", после начала реформы отмечал шквал жалоб на мусорные завалы. Причиной, по мнению экспертов, стала недостаточная подготовка города к изменениям.

Проблемы признавал и сам Невский экологический оператор, отмечая свои ошибки.

"В том числе и с нашей стороны были допущены просчеты, связанные с тем, что не все места сбора отходов были внесены в реестр и включены в маршруты. Это коллективный вопрос, были сжатые сроки проведения договорных кампаний. Зачастую маленькие ТСЖ не вышли на связь, не успели подать заявку, и мусоровозы просто объезжали эти дома, потому что не знали о них", — заявляли в организации.

Сейчас проблема с вывозом отходов актуальна до сих пор, судя по жалобам петербуржцев на интернет-площадках Смольного. За минувшую неделю на портале "Наш Санкт-Петербург" появилось 300 новых обращений с просьбой опустошить контейнеры во дворах. Кроме того, горожане просят принять меры против крыс, чрезмерно расплодившихся в городе.

На этом фоне чиновники заявили об информационных атаках Евгения Пригожина на результаты мусорной реформы. Глава Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экономической безопасности Александр Герман объявил в телеэфире, что проблема существовала лишь в постах и статьях, сгенерированных по указанию Пригожина и растиражированных СМИ.

"Мы прекрасно понимали, что происходит, и вся атака была направлена на руководство города. Валявшийся фантик от конфеты через два часа превращался в тысячу информационных сообщений о том, что весь город завален мусором", — заявил он.

При этом в правительстве Петербурга похвалили Беглова за верный выбор стратегии во время информационных атак.

"Здесь предпринимались достаточно серьезные попытки, но все решилось благодаря работе правительства Санкт-Петербурга и лично губернатора, который жестко занял позицию того, что бизнес не может влиять на власть, власть выбрана народом для того, чтобы она управляла городом", — уточнил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Пригожин действительно предлагал свои идеи и финансовые вливания для решения проблем утилизации мусора. В рамках реформы предприниматель хотел вложить 12 млрд рублей в обновление контейнерного парка и постройку мусороперерабатывающих заводов, в том числе в технологии пиролиза.

Пригожин выяснил, что оборот мусорного бизнеса составляет 10 млрд рублей в год, а прибыль — 1 млрд рублей. Предприниматель изучил рынок и переговорил с владельцами компаний-участников, которые готовы были впустить инвестора на рынок в случае должного уважения и новых перспектив. Однако новые возможности в системе обращения с отходами губернатору Беглову оказались не интересны.

"Из всего нашего разговора, по-моему, Александр Дмитриевич услышал только слова: "10 млрд рублей" и "1 миллиард прибыли". Однако мысль об 1 млрд наличными глубоко засела в коллективном разуме Смольного (чувствуете, как слово похоже на "коллективный Запад"). Естественно, меня по-тихому послали на х…, и мусорная реформа рванула вперед. Правда, как рассказывают те самые мужики-работяги, в мусорной реформе появились "смотрящие" — вполне себе упитанные ребята на Роллс-Ройсах, если не ошибаюсь, что-то связанное с семейкой Захватовых", — подчеркивал бизнесмен.

Ни предостережения экспертов, ни предложения Пригожина не были услышаны Смольным. Закономерный итог — мусорный коллапс, продолжающийся и в настоящее время. Чиновникам ничего не остается, как пытаться найти виновных за свои провалы, перекладывая ответственность на кого-то еще.