Ученые выяснили, что курение является причиной увеличения количества скрытого жира на животе

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Addiction, выявило, что курение имеет прямую связь с накоплением вредного висцерального жира в области живота, даже у тех, кто сохраняет стройность.
Исследование, в котором участвовали более 1,2 миллиона начинающих курильщиков и более 450 тысяч постоянных курильщиков, а также более 600 тысяч людей, изучавших распределение жира в организме, использовало метод менделеевской рандомизации. Результаты показали, что воздействие курения на жировые отложения на животе сохраняется независимо от других факторов, таких как уровень потребления алкоголя и социально-экономическое положение.
Этот вид жира связан с повышенным риском сердечных приступов, диабета и деменции, даже у людей с плоским животом, сообщает Ferra.Ru.
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