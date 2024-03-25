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Ученые выяснили, что курение является причиной увеличения количества скрытого жира на животе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:20

Ученые выяснили, что курение является причиной увеличения количества скрытого жира на животе

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Addiction, выявило, что курение имеет прямую связь с накоплением вредного висцерального жира в области живота, даже у тех, кто сохраняет стройность.

Исследование, в котором участвовали более 1,2 миллиона начинающих курильщиков и более 450 тысяч постоянных курильщиков, а также более 600 тысяч людей, изучавших распределение жира в организме, использовало метод менделеевской рандомизации. Результаты показали, что воздействие курения на жировые отложения на животе сохраняется независимо от других факторов, таких как уровень потребления алкоголя и социально-экономическое положение.

Этот вид жира связан с повышенным риском сердечных приступов, диабета и деменции, даже у людей с плоским животом, сообщает Ferra.Ru.

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