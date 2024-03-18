Американские генетики обнаружили глубокие изменения в ДНК из-за курения

Генетики из Чикагского университета провели исследование, опубликованное в American Journal of Human Genetics (AJHG), анализируя эпигенетические изменения в ДНК, вызванные курением. Они изучили более 900 образцов девяти различных тканей человека и выявили глубокие изменения в метилировании ДНК, происходящие из-за воздействия табачного дыма.

Особенно интересно, что обнаружены области, общие для разных типов тканей, что подтверждает предположение о механизмах защиты организма от вредных последствий курения.

Исследование также показало значительную разницу в количестве изменений в метилировании между тканями, например, в легких было выявлено почти в три раза больше связанных с курением областей, чем в толстой кишке. Этот подход может быть использован для изучения других воздействий окружающей среды на генетику человека помимо курения, сообщает Газета.Ру.