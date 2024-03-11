Врач Кашух объяснила, как не набирать вес при отказе от курения

Врач Екатерина Кашух подчеркивает, что отказ от курения не должен приводить к набору лишнего веса, если правильно управлять пищевым режимом. В период восстановления организма, который длится около месяца, важно контролировать калорийность пищи и поддерживать активный образ жизни, так как метаболизм снижается.

Помимо этого, стоит учитывать, что никотин подавляет чувство голода, и его отсутствие может вызвать чрезмерное питание. Спорт и соблюдение режима питания играют ключевую роль в предотвращении набора веса при отказе от курения, сообщает МедЗдрав.Инфо.