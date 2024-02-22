Ученые: курение оказывает воздействие на здоровье даже после того, как человек прекращает курить

Ученые обнаружили, что табак влияет на адаптивный иммунитет, ответственный за защиту организма от инфекций. Анализ крови 1000 здоровых людей показал, что курение вызывает долгосрочные изменения в адаптивном иммунитете, превышающие влияние других факторов, таких как недосыпание или физическая активность.

Хотя врожденный иммунитет восстанавливается сразу после прекращения курения, адаптивному иммунитету требуется много времени на восстановление, что может повлиять на общее здоровье, включая повышенный риск инфекций, рака и аутоиммунных заболеваний. Поэтому исследователи рекомендуют бросить курить как можно скорее, чтобы снизить эти риски, сообщает Юность Сибири.