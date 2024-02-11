Ученые из Торонтского университета: отказ от курения благоприятно влияет на здоровье в любом возрасте

Оптимальным периодом для прекращения курения считается возраст до 40 лет, что позволяет достичь схожей продолжительности жизни с некурящими людьми. Организм начинает восстанавливаться почти полностью через 10 лет после прекращения курения.
Исследование, основанное на данных 1,5 миллиона человек из США, Великобритании, Канады и Норвегии, выявило, что риск преждевременной смерти у курильщиков в возрасте от 40 до 79 лет почти в три раза выше, что приводит к укорачиванию жизни на 12-13 лет.
Отказ от курения снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также повышает выживаемость при респираторных заболеваниях. Курильщик, прекративший курить, может увеличить продолжительность своей жизни на шесть лет всего за три года после прекращения курения.
Эти результаты были опубликованы в журнале NEJM Evidence и подтверждают важность как можно более раннего отказа от курения для обеспечения долголетия и улучшения общего здоровья, сообщает МедиаПоток.
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