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Врач Ежов высказывает мнение, что влияние питания и курения на уровень холестерина сильно переоценено
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:12

Врач Ежов высказывает мнение, что влияние питания и курения на уровень холестерина сильно переоценено

Врач Марат Ежов высказывает мнение, что влияние питания и курения на уровень холестерина сильно переоценено в контексте развития атеросклероза. Гиперхолестеринемия считается национальной проблемой, затрагивающей почти 60% взрослого населения России.

Специалист подчеркивает, что генетический фактор играет большую роль в уровне холестерина, и необходимо акцентировать внимание на контроле факторов риска, таких как высокое давление, гиперлипидемия, курение, недостаточная физическая активность и неправильное питание.

Ежов также подчеркивает, что ожирение среди молодежи становится причиной раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он обращает внимание на то, что очень высокий уровень холестерина может быть обусловлен нарушением генетического аппарата, что приводит к раннему возрасту начала сердечных заболеваний. По его мнению, необходимо усиливать работу с населением для более эффективного контроля факторов, влияющих на сердечно-сосудистое здоровье, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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