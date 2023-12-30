Австрийские ученые из Инсбрукского университета предложили простой способ помочь себе бросить курить

Курение остается одной из главных причин болезней и смертности, и ученые ищут эффективные методы борьбы с этой привычкой. В их исследовании участвовали 16 курильщиков, которых разделили на три группы: одни отдыхали, другие тренировались в зале, третьи гуляли на свежем воздухе.
Результаты показали, что движение снижает потребность в никотине: спустя 10 минут после тренировки желание курить у тренировавшихся в помещении возрастало, в то время как у гулявших на воздухе "жажда" была меньше. Хотя результаты не идеальны, тренировки помогают отвлечься от тяги к сигаретам, и регулярные занятия спортом могут облегчить процесс отказа от курения, улучшая настроение и повышая уверенность в себе.
Индийские ученые обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза
Ученые Индийского института науки обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза, инфекционного заболевания, вызванного микобактериями группы Mycobacterium Tuberculosis (Mtb). Результаты исследования, опубликованные в Science Advances, раскрывают, как Mtb может долговременно выживать в организме, оставаясь невидимым для иммунной системы десятилетиями.
В Аргентине зафиксирован первый случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом с 1996 года
ВОЗ сообщает, что речь идет о редком вирусном заболевании, передающемся комарами, и группа риска включает людей, участвующих в мероприятиях на свежем воздухе в эндемичных районах или там, где активны вспышки заболеваний среди животных.
В процессорах iPhone выявлена критическая уязвимость
В процессорах iPhone выявлена критическая уязвимость с кодом CVE-2023-38606, представляющая собой неиспользуемую аппаратную функцию, вероятно, предназначенную для тестирования или отладки. Обнаружение произошло благодаря исследованиям "Лаборатории Касперского".
Создана технология беспроводной связи через видимый свет
Ученые из Южной Кореи, представляющие Пхонханский университет науки и технологий, разработали метод передачи данных через видимый свет.