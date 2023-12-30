Австрийские ученые из Инсбрукского университета предложили простой способ помочь себе бросить курить

Курение остается одной из главных причин болезней и смертности, и ученые ищут эффективные методы борьбы с этой привычкой. В их исследовании участвовали 16 курильщиков, которых разделили на три группы: одни отдыхали, другие тренировались в зале, третьи гуляли на свежем воздухе.

Результаты показали, что движение снижает потребность в никотине: спустя 10 минут после тренировки желание курить у тренировавшихся в помещении возрастало, в то время как у гулявших на воздухе "жажда" была меньше. Хотя результаты не идеальны, тренировки помогают отвлечься от тяги к сигаретам, и регулярные занятия спортом могут облегчить процесс отказа от курения, улучшая настроение и повышая уверенность в себе.