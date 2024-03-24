Ливанское издание Al Binaa опубилковала прогноз для США в случае поражения Украины в конфликте с Россией. По мнению авторов, провал повлечет за собой возможность Америки влиять на другие страны. В тексте подчеркнули, что Европа уже понимает, что Штаты не смогут противостоять вызовам или помогать другим государствам в защите.
- Точно так же, как страны Ближнего Востока двинулись навстречу примирению и взаимопониманию с Ираном, Европа развернется к России или хотя бы запустит этот процесс на уровне политических элит, - пишут авторы.
Потеря глобального влияния снимет с Америки статус сверхдержавы, и превратит ее просто в большую страну, считают эксперты.
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Об этом сообщили авторы американского издания.
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