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СМИ: Украину может ожидать «жестокое предательство» Запада
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:54

СМИ: Украину может ожидать «жестокое предательство» Запада

Обозреватель издания Telegraph Роберт Кларк рассказал о том, что Украина может лишиться поддержки Запада в любое время. Причиной смены настроения способен стать успех России на мировом ринге.

- Возрождающееся российское государство и уходящее внимание Запада - Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад, - подчеркивается в сообщении.

Также журналист акцентировал внимание на недовольстве западных политиков, которые все чаще говорят о «недостатке терпения» и требуют ликвидировать «отсутствие военной и экономической помощи для Киева». По мнению обозревателя, пока Европа проходит путь восстановления после пандемии и энергетического кризиса, Россия идет вперед.

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