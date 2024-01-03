Обозреватель издания Telegraph Роберт Кларк рассказал о том, что Украина может лишиться поддержки Запада в любое время. Причиной смены настроения способен стать успех России на мировом ринге.

- Возрождающееся российское государство и уходящее внимание Запада - Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад, - подчеркивается в сообщении.

Также журналист акцентировал внимание на недовольстве западных политиков, которые все чаще говорят о «недостатке терпения» и требуют ликвидировать «отсутствие военной и экономической помощи для Киева». По мнению обозревателя, пока Европа проходит путь восстановления после пандемии и энергетического кризиса, Россия идет вперед.