В Москве началось голосование по выбору ароматов для различного транспорта

В Москве стартовало голосование по выбору ароматов для различных транспортных узлов города, таких как пересадочный узел "Деловой центр", эскалаторная галерея на Воробьевых горах и несколько автовокзалов. Из предложенных 10 вариантов, среди которых экзотические фрукты, ягоды, персик, белый пион и другие, горожане могут выбрать свой предпочтительный аромат до 5 февраля.

После завершения опроса на этих транспортных узлах будут установлены диффузоры, распыляющие выбранные ароматы, прошедшие проверку Роспотребнадзора и признанные безопасными и гипоаллергенными. Эта инициатива призвана добавить приятные ароматические нотки в повседневный опыт путешествия москвичей по городскому транспорту, сообщает Вечерняя Москва.