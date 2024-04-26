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Диетолог Богданова: зевота и смех помогут не потолстеть из-за стресса
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:01

Диетолог Богданова: зевота и смех помогут не потолстеть из-за стресса

Врач-диетолог Зоя Богданова сообщила, что 10 минут смеха помогают сжечь 40 калорий.

По ее словам, снизить уровень стресса помогает смех или зевота.

"Если человек правильно питается, но жир не уходит, то, скорее всего, у него высокий уровень стресса. Из-за этого в крови сильно повышается количество кортизола, при котором распад липидов невозможен", — заявила диетолог в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что смех сжигает около 40 калорий за 10 минут. Когда мы смеемся, напрягаются мышцы, снижается уровень кортизола в крови. А вот зевота расслабляет нервную систему и так же снижает уровень кортизола. Именно этот гормон может препятствовать снижению веса даже если вы регулярно тренируетесь.

Фото: nosha from Pennington, New Jersey, USA, laughing ( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).

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