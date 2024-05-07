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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:27

Путин: "Россия не отказывается от диалога с западными странами"

Президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации 7 мая сообщил о возможности диалога РФ с Западом.

Отметим, что Путин вступил в должность главы российского государства на срок 6 лет — до 2030 года.

"Россия не отказывается от диалога с западными странами", — сказал президент России.

Владимир Путин добавил, что выбор остается за Западом.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution 3.0 License).

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